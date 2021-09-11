В Сети появилось видео с обращением Аймана аз-Завахири, лидера организации «Аль-Каида» (запрещённая в России террористическая организация). Отмечается, что публикация видео была совершена в 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября.

Как отмечается, ещё в конце прошлого года предполагалось, что аз-Завахири мог погибнуть, но это не было подтверждено. По видеозаписи нельзя точно указать, когда именно она была снята. Так, в записи сообщается, что Иерусалим никогда не будет еврейским, а также восхваляются атаки организации, в частности, на войска России в Сирии, которые были совершены в январе 2021 года.

Также поднимается тема вывода войск из Афганистана, однако не сообщается о его захвате «Талибаном» (ещё одна запрещённая в России террористическая организация). Отмечается, что соглашение о выводе войск из страны было заключено ещё в феврале 2020 года.

Таким образом, было сделано предположение, что видеозапись была записана ещё несколько месяцев назад.

Ранее американское издание Newsweek сообщило, что 11 сентября 2001 года атака на башни-близнецы в Нью-Йорке не планировалась. Целями должны были стать другие здания.