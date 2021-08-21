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Авторы издания «Свободная пресса» предположили настоящую причину ухода США из Афганистана.

Как отмечают авторы издания, то, что движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) сумело так быстро захватить власть в Афганистане после ухода американской армии, стало для многих неожиданностью. При этом поражение США многие встретили с некоей скрываемой радостью.

Репутация США после этого весьма сильно пострадала, и некоторые страны с «марионеточной властью» задумались о том, правильного ли союзника они выбрали. Власти США при этом ведут себя так, словно ничего не произошло, и всё идёт, как надо.

Авторы издания отмечают, что США продолжат военные операции в Афганистане даже после вывода войск. Кроме того, были предприняты и другие меры – к примеру, активы афганского правительства были заморожены. Исходя из этого, было предположено, что у США была веская причина уйти из Афганистана.

Этой причиной, как было заявлено, является ситуация с Ираном. Так, недавно стало известно, что в Иране обогатили уран до 60%. Это означает, что страна уже близка к созданию атомной бомбы, а, возможно, уже и занимается этим. В этом случае США будет не до того, чтобы воевать на два фронта.

Недавно мы сообщали о том, что в Иране была запущена программа по созданию дронов-камикадзе. Это программа является лишь частью масштабного проекта по производства ударных беспилотников.

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