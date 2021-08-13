В саудовском издании Arab News отметили, что в Иране запустили программу по созданию дронов-камикадзе из-за эскалации в ближневосточном регионе.

Согласно словам экспертов, иранские вооруженные силы собираются использовать беспилотники в качестве летающих бомб для увеличения своего влияния в регионе. Данная информация была опубликована на фоне обвинений Тегерана странами Запада в нанесении удара по танкеру в акватории Оманского залива. В ходе этого нападения погибли двое человек, включая британского ветерана Адриана Андервуда.

Отмечается, что данная атака является лишь малой частью масштабного проекта Ирана, связанного с производством целой армии ударных БПЛА. Авторы материала напоминают, что весной иранские власти подписали соглашение о поставке в армию более одной тысячи новейших боевых и разведывательных дронов.