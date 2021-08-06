Зимбабвийское издание The Herald проанализировало успешный пример сотрудничества Центральноафриканской Республики с Россией.

Журналисты обратили внимание на фильм «Турист», который был снят в партнерстве ЦАР и России. Сюжет рассказывает о событиях, которые произошли в республике всего несколько месяцев назад.

Конгломерат боевиков «Коалиция патриотов за перемены» совершил неудачную попытку государственного переворота. Запад в сговоре с радикалами намеревался привести к власти бывшего президента страны Франсуа Бозизе. В захвате населенных пунктов боевикам помогали чадские наемники.

Правительственной армии удалось остановить боевиков и начать контрнаступление. Эксперты связывают эффективность центральноафриканских войск с тренировками у российских инструкторов, которых на Западе приписывают к «ЧВК Вагнера».

Россияне стали главными героями фильма «Турист». Он рассказывает о подвиге центральноафриканского народа в борьбе с боевиками, а также о героизме инструкторов, пишет The Herald.

Журналисты высоко оценили вклад россиян в безопасность Центральноафриканской Республики и призвали Зимбабве обратить внимание на позитивный опыт сотрудничества Банги с Москвой.