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Журналистка BBC Сара Рейнсфорд не получила одобрения в продлении российской визы.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на телеканал «Россия 24». Информацию о том, что журналистка не получила продления визы, была озвучена в эфире телеканала вечером 12 августа.

Таким образом, Саре придётся покинуть Россию до окончания действия имеющейся визы – то есть, до 31 августа. На данный момент журналистка ещё не прокомментировала ситуацию, но агентство Bloomberg указало, что отказ в продлении визы стал ответом на дискриминацию СМИ России в Великобритании. Впрочем, о чём именно идёт речь, не уточняется.

Кроме того, было отмечено, что влияние оказали и плохие отношения между Россией и Западом, которые обострились на фоне подавления Кремлем внутренней оппозиции.

Ранее мы сообщали о том, что российские граждане Федор Метелкин и Владимир Анданов собираются судиться с BBC. Как было заявлено, по какой-то причине они стали фигурантами репортажа BBC о «российском присутствии» в Ливии.

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