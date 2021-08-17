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Военный обозреватель издания РИА Новости Андрей Коц рассказал, какое вооружение досталось боевикам в Афганистане после ухода из страны США.

Как сообщается, 15 августа боевики движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) заявили о захвате власти в Афганистане. Также они демонстрировали в соцсетях свои трофеи. Отмечается, что, когда в мае этого года талибы пошли в наступление, они уже были неплохо вооружены.

Сейчас же, после того, как из Афганистана сбежали американские военные, а на сторону талибов начали переходить целые подразделения правительственной армии страны, они обзавелись и современным вооружением в больших количествах.

Отмечается, что сейчас талибы владеют всем имуществом афганской армии. Кроме того, они заполучили вооружение, брошенное американцами. В частности, отмечается, что на брошенных базах они забрали бронеавтомобили, танк Т-55, БПЛА SCAN Eagle, сотни единиц спецтехники и запчасти, и даже вертолёты и лёгкие штурмовики. Правительственная армия, как указывается, имела 40 танков Т-55 и Т-64, 640 бронетранспортёров MSFV, 200 бронеавтомобилей MaxxPro, тысячи «Хаммеров», около 50 ЗСЗО «Град», 85 гаубиц Д-30 и 24 М114А1, 600 миномётов и другое вооружение.

Из авиации у армии Афганистана имелось 22 штурмовика EMB-314 Super Tucano, четыре транспортных C-130 Hercules, 24 лёгких Cessna 208B, 18 турбовинтовых PC-12, шесть вертолётов Ми-35, 76 Ми-17, 41 MD-530F, около 30 UH-60A Black Hawk.

Недавно генерал-полковник Георгий Шпак объяснил причины быстрой смены власти в Афганистане. Также он заявил, что массовой резни быть не должно.

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