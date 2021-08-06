Жители деревни Хасбия в Ливане сорвали боевикам движения «Хезболла» ракетную атаку на Израиль. Террористы успели запустить только 10 боеприпасов, после чего на них набросились местные и вынудили прекратить стрельбу, сообщает “Лента.ру”.

Телеканал Al Arabiya рассказал, что сперва деревенские жители пытались мирно заставить боевиков уйти с их территории, чтобы не подвергать населенный пункт ответному удару с израильской стороны. Однако те не прислушались к разумному совету, что привело к потасовке.

Ливанцы бросились на террористов большой толпой. Некоторые в желании быстрее добраться до них даже бросили свои автомобили прямо на дороге. Вполне вероятно, что именно эта драка уберегла израильтян от жертв и разрушений, которые могли причинить новые ракеты «Хезболлы».

Напомним, что радикалы атаковали Израиль рано утром в пятницу. Все десять ракет перехватила система ПРО «Железный купол», пострадавших в результате обстрела нет.