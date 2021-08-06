Израильская система ПРО «Железный купол» с самого утра в пятницу перехватила 10 ракет. Все они, как утверждается пресс-службой Армии обороны Израиля, выпущены с ливанской территории, с ферм Шебаа.

Жители населенных пунктов Эйн-Киния, Снира и Нева-Атива рассказали о многочисленных взрывах, но уточнили, что в результате обстрела никто не пострадал.

ЦАХАЛ моментально отреагировала на атаку со стороны Ливана и нанесла в ответ несколько артиллерийских ударов по району Хар-Дов. Об этом сообщило главное военное ведомство Израиля в своем официальном заявлении.

Представители движения «Хезболла» уже взяли на себя ответственность за атаку на израильские города. Они сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокационные действия Тель-Авива.

В настоящий момент планируется встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с руководством Министерства обороны и Генерального Штаба ЦАХАЛ для консультаций по поводу утреннего инцидента.

Ранее мы сообщали, что жители ливанской деревни толпой напали на боевиков “Хезболлы”, вынудив тех прекратить начатый обстрел израильских территорий.