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Президент РФ Владимир Путин демонстрирует слишком сильные эмоции по отношению к Украине. Из-за этого он совершает нерациональные поступки, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем интервью на острове Змеиный.

Он также отметил, что Россия совершила серьезную ошибку, присоединив к себе «украинский» Крым. Она, по мнению Зеленского, будет долго расплачиваться за этот поступок. Именно полуостров стал «первой спичкой», которая привела к серьезному ухудшению отношений между Москвой и Киевом на годы вперед.

Зеленский считает, что эмоции Путина по отношению к Украине заставляют его действовать нерационально и в итоге могут привести к необратимым последствиям.

Напомним, что в интервью Зеленский также заявил, что жители Крыма будут «с радостью встречать украинскую власть» после того, как Киев снова возьмет полуостров под свой контроль.

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