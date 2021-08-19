Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью журналистам на острове Змеиный заявил, что Крым рано или поздно вернется под контроль Киева, причем сделает это с большой радостью. Также он сообщил, что раньше полуостров был «украинской жемчужиной у моря», а сейчас превратился в «российский авианосец».

Зеленский считает, что крымчане уже насмотрелись на то, как плохо им живется без киевской власти и давно хотят вернуться. Поэтому когда «Украина вернет полуостров», они все будут «радоваться».

Также в интервью Зеленский не обошел стороной и остров Змеиный, который в последнее время весь украинский политикум назначил «главной целью России». Он заявил, что ВСУ постоянно проводят учения и уже готовы «защищать Змеиный» от агрессии, как и любую другую часть территории страны. По словам украинского лидера, осколок скалы, который стал островом только по решению проигранного страной суда, является стратегически важным объектом.

Напомним, что Зеленский часто пытается выдавать желаемое за действительное. Он регулярно повторяет, что Крым с Донбассом вернутся и будут радоваться, что Украина — это защитница и центр Европы, который обязательно должен вступить в НАТО. Проблема в том, что подобные высказывания в стране не воспринимают всерьез даже самые радикальные силы.