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Скандал с «шоколадом вместо обедов» в одной из школ Кирова получил дальнейшее развитие. Региональная прокуратура, подключившаяся к делу, провела проверку и подтвердила, что местный оператор питания поставлял в городские образовательные учреждения шоколад по завышенным ценам. Следственный комитет Кировской области завел уголовное дело. Не исключено, что данной ситуации могли фигурировать и местные чиновники.

Проверка началась после жалоб родителей на то, что детям вместо обедов давали 100-граммовые шоколадки «Аленка». При этом поставщик заявил цену каждой плитки в 68 рублей 77 копеек, хотя реальная цена от производителя составляет 29,5 рублей. Также сотрудники прокуратуры обнаружили, что за счет включения шоколада в школьное меню поставщик завысил процент калорийности питания детей. Роспотребнадзор может привлечь должностных и юридических лиц к ответственности за нарушение СанПиН.

Интересно, что представители кировского департамента образования поначалу все опровергали. Однако, после проверки прокуратуры стало ясно, что заявления чиновников не соответствуют реальной ситуации. Вероятно, кто-то из них может быть связан с региональными операторами питания.

Схожую ситуацию можно наблюдать и в Петербурге, где недавно произошло отравление воспитанников детского сада №55 Фрунзенского района. Как сообщают СМИ, чиновники районной администрации попытались замять инцидент, произошедший по вине поставщика питания «ТЗБ «Петроградская». Администрация опубликовала информацию об отравлении детей с запозданием. К тому же, сведения оказались неверными.

По всей видимости, подобную реакцию чиновников вызвало особое отношение главы Фрунзенского района Константина Серова к комбинату «ТЗБ «Петроградская», которого называют негласным покровителем предприятия. Компания стала массово получать контракты на обслуживание районных образовательных учреждений, когда Серов возглавил местную администрацию.

На этом фоне примечательна еще одна ситуация на городском рынке питания. Петербургское управление ФАС инициировало внеплановую проверку администрации Выборгского района. Антимонопольщики усмотрели нарушения в действиях заказчиков и поставщиков при проведении тендеров.

Рост числа подобных ситуаций указывает на необходимость более строго контроля за поставщиками питания и чиновниками районных администраций со стороны надзорных структур.

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