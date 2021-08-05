Официальный Токио хоть и не согласен с российской позицией по статусу Курил, однако с интересом рассмотрит предложение, которое привез с собой на острова глава правительства Михаил Мишустин.

Такое заявление сделал японский политический эксперт Кадзухико Того. Кроме того, он призвал власти страны внимательно рассмотреть предложения России о сотрудничестве.

Того отметил, что даже если Япония сейчас не сможет сотрудничать с РФ, после подписания многострадального мирного договора можно будет вернуться к обсуждению всех пунктов документа. Тем более, что действующее правительство склоняется к развитию и углублению отношений с Москвой. По словам дипломата, и Россия, и Япония вполне могут решить любые проблемы, чтобы реализовать собственные национальные интересы по максимуму.

Напомним, что в ходе визита на Итуруп в конце июля Михаил Мишустин предложил Токио комплекс мер по вовлечению Японии в экономическое развитие Курильских островов. Однако МИД Японии в ответ на это выразил протест по поводу рабочей поездки премьер-министра России и раскритиковал предложения Москвы.