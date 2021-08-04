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Эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов высказались насчёт возможности появления аллергии на препараты против COVID-19. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, полученной во время проведения масштабных исследований, аллергия бывает от 0,65 до 1,53 случаев на один миллион доз вакцин. Таким образом, можно говорить о том, что аллергия на вакцины бывает весьма редко.

Указывается, что существующие вакцины против COVID-19 не содержат таких веществ, как белок куриного яйца, коровье молоко, желатин или антибактериальные препараты. Из-за этого вероятность проявления аллергии весьма сильно снижается.

Кроме того, указывается, что ставить вакцину не следует в том случае, если ранее у человека была выявлена тяжёлая аллергическая реакция на какой-то либо компонент вакцины.

Недавно специалисты из Польши рассказали, почему люди относятся к вакцинации от коронавируса негативно. Выяснилось, что многие люди относится негативно к вакцинации в целом, а не только против COVID-19, но причины этого они назвать не смогли.

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  • 02.08.2021
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