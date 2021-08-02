Ученые Ягеллонского университета, а также института социальных и гуманитарных наук Польши попытались выяснить, почему жители страны не хотят делать прививки от коронавируса. Однако ответ на этот вопрос так и остался загадкой. Подробности об исследовании рассказало издание Social Psychological Bulletin.

Большая часть участников исследований заявила, что вообще не приемлет любые прививки, поэтому вакцины именно от коронавируса здесь совершенно ни при чем. Также одна группа опрошенных отметила, что не доверяет новым препаратам, которые хоть и прошли испытания, но еще не проверены на предмет долгосрочного эффекта.

Со второй группой все вполне понятно, а вот у первой ученые попытались выяснить причину негативного отношения к прививкам. Большая часть опрошенных сообщила, что такое мнение сформировалось у них несколько лет назад, но почему и на основании каких событий это произошло, никто так и не смог сказать.