Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о признаках коронавируса при лёгкой и тяжёлой формах. Об этом сообщает радио Sputnik.

Так, признаки лёгкой формы коронавируса схожи с простудой. Температура тела человека повышается до 38 градусов, он начинает ощущать недомогание, слабость и ломоту в мышцах. Также появляются кашель и насморк, боль в горле.

В случае тяжёлой формы коронавируса температура тела повышается ещё сильнее – до 39 градусов, также человек начинает плохо соображать или странно себя вести. Кроме того, даже при небольшой физической нагрузке появляется одышка. Специалист отмечает, что тяжёлая форма коронавируса чаще появляется у людей, которые не вакцинировались и имеют какие-либо сопутствующие заболевания. Также в группе риска находятся пожилые люди.

Недавно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса является более агрессивной. Он объяснил это мутациями вируса.