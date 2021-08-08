Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ, отметил, что текущая волна COVID-19 оказалась более агрессивной по причине ускоренной мутации штамма.

Согласно его словам, «дельта»-вариант коронавируса является более контагиозенным, из-за чего во время инфицирования уменьшается период инкубации вирусных частиц, а тяжелые осложнения проявляются намного раньше. Он добавил, что болезнь может перетечь в тяжелую форму уже через 5 дней после заражения.

Глава ведомства отметил, что в случае обнаружения соответствующих симптомов следует уже в первый день обратиться в больницу для получения медицинских препаратов и начала лечебной терапии. В СМИ напоминают, что на данный момент времени в РФ зарегистрировали свыше 6,4 миллиона случаев инфицирования. От данного заболевания скончались 164 тысячи человек.