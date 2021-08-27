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Диктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью радио Sputnik рассказала, что будет, если поставить вакцину от COVID-19 пациенту, который уже заболел инфекцией.

Согласно её заявлению, если вакцину поставить пациенту, который недавно заразился коронавирусом,ъ и он об этом ещё не узнал, то этот человек будет болеть так, словно вакцину ему и не ставили. Баранова объяснила это тем, что препарат не успеет сработать, так как на это требуется время, но в итоге человек может решить, что заболел он из-за прививки.

Поэтому перед вакцинацией рекомендуется делать ПЦР-тест. Впрочем, врач отмечает, что даже если заболевший человек поставит вакцину, то он не получит тяжёлых последствий, но лучше таких ситуаций всё же избегать.

В случае, если вакцину поставит человек, который уже переболел коронавирусом, то он получит максимальный и длительный иммунный ответ.

Американские специалисты недавно рассказали о том, чем полезны вакцины для уже переболевших людей. Как было отмечено, они способствуют укреплению иммунной системы.

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  • Анна
  • 27.08.2021
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