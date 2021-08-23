Американские специалисты объяснили, чем полезны вакцины от коронавируса тем, кто уже переболел инфекцией.

В США сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний призывают вакцинироваться всё население, вне зависимости от того, болел человек коронавирусом, или нет. Объясняют они это тем, что до сих пор нет достоверных сведений о том, как долго антитела к коронавирусу, которые вырабатываются после заболевания, сохраняются в организме.

Отмечается, что вакцина способствует укреплению иммунной системы. Те люди, которые переболели COVID-19, и получили только первую прививку, имеют такой же иммунитет и уровень защиты, что и люди, полностью прошедшие вакцинацию. Но, как уточняется, это предположения, сделанные на основе проведённых в лабораториях тестов.

Так, во время исследования было выяснено, что у вылечившихся от коронавируса людей, которые не вакцинировались, риск заражения в два раза выше, чем у тех, кто поставил обе прививки.

Ранее мы сообщали, что президент Татарстана Рустам Минниханов призвал вакцинироваться родственников и близких беременных, чтобы уберечь их от заражения. Он отметил, что сейчас ещё точно не известно, какое влияние оказывает коронавирус на ребёнка, если мать переболеет инфекцией.