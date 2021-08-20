Офтальмолог из «СМ-Клиники» Арпине Адамян в интервью изданию «Прайм» сообщил о влиянии COVID-19 на глаза.

Согласно его заявлению, коронавирус представляет опасность для зрения, так как он способен поражать кровеносные сосуды. Весьма часто инфекция может привести к появлению коронавирусного конъюнктивита, кроме того, она может спровоцировать образование тромбов и возникновение васкулитов.

Врач отмечает, что коронавирус может весьма долгое время находиться в слизистой глаза, так как это весьма благоприятная для него среда. В итоге могут быть поражены оба глаза.

Заподозрить глазное заболевание можно по нескольким признакам. Так, глаза могут покраснеть, начнётся светобоязнь и сильное слезотечение, веки могут ощутимо зудеть или отечь, а в глазах будет ощущение инородного тела. Зрение может затуманиться.

Недавно мы сообщали о том, что из-за “длительного ковида” у человека на роговице глаза увеличивается количество дендритных клеток. Причем такие последствия выявлялись у тех людей, у которых при коронавируса были выявлены неврологические симптомы.