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Офтальмологи обнаружили ещё одно последствие, которое может развиться из-за коронавируса.

Как сообщается, из-за «длительного ковида» у человека на роговице глаза увеличивается количество дендритных клеток. «Длительным ковидом», как уточняется, называется состояние от окончания острой фазы COVID-19 до полного выздоровления. Такое состояние часто сопровождается утомляемостью, головокружениями, головными и невропатическими болями.

По словам специалистов, последствия для глаз чаще всего встречаются у пациентов, у которых при коронавирусе развиваются неврологические симптомы. Предполагается, что такие последствия объясняются повреждениями нервных волокон во время заболевания коронавирусом.

У пациентов, которые переболели коронавирусом без проявления неврологических симптомов, подобных последствий отмечено не было – число их нервных волокон роговицы глаза была сравнимо со здоровыми людьми.

Ранее мы сообщали, что у людей после излечения от коронавируса наблюдаются проблемы с мышлением. Кроме того, были случаи, когда страдала долговременная память.

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