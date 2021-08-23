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В этом году эффективность препаратов от гриппа может оказаться весьма низкой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ВОЗ.

Согласно заявлению производителей препаратов от гриппа, в настоящее время защита от вакцин стала намного хуже. Произошло это из-за того, что лаборатории, которые раньше занимались производством вакцин от гриппа, теперь практически всё своё внимание уделяют созданию препаратов от коронавируса.

Так, указывается, что сейчас число имеющихся данных о генетической последовательности вируса гриппа снизилось на 94%. Об этом стало известно со слов доктора Беверли Тейлор, являющейся разработчиком вакцин в компании Seqirus. В итоге может оказаться так, что уже в скором времени будут происходить весьма серьёзные вспышки гриппа. В Великобритании, как указывается, уже это зимой грипп может стать причиной смерти до 60 тысяч человек.

Недавно врачи предупредили об опасности распространения коронавируса на фоне сезонного гриппа. Это грозит тем, что человек может заразиться одновременно двумя вирусами.

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