Заур Шугушев, врач из РФ, в рамках беседы с журналистами «Известий», отметил, что наиболее опасным сценарием является распространение коронавирусной инфекции на фоне сезонного гриппа.

Согласно его словам, в этом случае человек может заразиться сразу 2-мя вирусами, из-за чего болезнь будет протекать в более тяжелой форме. Однако при этом, если легочные ткани вначале поражает риновирус, то SARS-CoV-2 уже не способен пройти через них. В результате, пока пациент пытается побороть грипп, он защищен от коронавируса.

Специалист также напомнил, что человечество успешно прошло через 2-3 сезона гриппа. Он добавил, что вероятность «выдавливания» одного вируса другим довольно низкая, поэтому грипп продолжит занимать привычную позицию в структуре заболеваемости. Речь идет о десяти процентах.