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Востоковед и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с изданием ФАН рассказал, что ждёт Афганистан после того, как власть в стране захватили талибы.

Как отметил эксперт, сейчас столица Афганистана – Кабул, полностью контролируется боевиками движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Ведётся процедура передачи власти талибам.

Жители Кабула, желающие покинуть город, штурмуют аэропорт, откуда эвакуируются американские дипломаты. Их отгоняют военные США, стреляя в воздух. В городе в настоящее время сложная криминальная обстановка, так как были открыты тюрьмы.

По словам Медковича, есть вероятность, что после того, как талибы полностью возьмут Афганистан под свой контроль, они могут задействовать его как плацдарм для того, чтобы проникнуть в Центральную Азию. Так же он уверен, что криминальная угроза возрастёт, так как боевики контролируют наркотрафик. Предположил эксперт и то, что боевики могут поглотить криминальные группировки.

Но, как считает Мендкович, сейчас нет смысла силой противостоять талибам, так как они заявили, что не будут вмешиваться.

Недавно политолог Станислав Притчин объяснил, как талибам удалось быстро захватить власть Афганистане. В частности, он отметил изменение тактики.

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