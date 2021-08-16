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Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин рассказал, как талибам удалось быстро захватить власть в Афганистане. Его слова передаёт «Лента.ру».

Так, как заявил Притчин, боевики движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) изменили свою тактику и сумели удачно подстроиться к изменившимся обстоятельствам. Он отмечает, что, когда США вывели свою армию, Кабул попал в трудную ситуацию как в политическом плане, так и психологически. Власти страны понимали, что самостоятельно боевиков сдержать не могут.

Ещё одним фактором Притчин называет то, что талибы начали брать крупные города, хотя раньше старались этого не делать. Они сумели накопить достаточно ресурсов для осуществления захватов в стране. Благодаря всему этому они и сумели быстро захватить в Афганистане власть.

Авторы британского издания Daily Mail недавно заявили, что США сделали всё, чтобы талибы сумели победить. Указывается, что во время своего бегства из страны американская армия оставила множество военной техники, в том числе и вертолёты, и всё это теперь досталось талибам.

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