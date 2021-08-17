Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался насчёт ситуации в Афганистане и роли США в этом.

Как напомнил Володин, США пробыли в Афганистане 20 лет, но привело это лишь к трагедии и гуманитарной катастрофе. Депутат отмечает, что из-за террористов, а также во время операций НАТО, погибли тысячи мирных граждан Афганистана. Также он указывает, что население стало нищим, а количество лабораторий по производству наркотических веществ значительно возросло.

Депутат также заявил, что США осуществляют вторжение в чужие государства и пытаются сменить власть, чтобы поставить во главе лояльных политиков. Но если посмотреть на все такие инциденты в прошлом, то затруднительно найти страну, которая осталась бы в плюсе. Ситуация в Афганистане, как заявил Володин, является крахом внешнем политики США.

О будущем Афганистана можно лишь строить предположения и это не может не беспокоить Россию.

Недавно болгарский эксперт Боян Чуков заявил, что поражение в Афганистане стало для США самым сокрушительным в истории. Этого может хватить, чтобы Америка потеряла статус сверхдержавы.