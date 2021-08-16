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После ухода США из Южного Вьетнама установленный ими режим продержался целых два года. Сейчас талибы (движение «Талибан» – запрещенная в РФ террористическая организация) захватили власть в Афганистане буквально за месяц. При этом американцы даже не успели полностью покинуть страну, пишет болгарский эксперт Боян Чуков.

Он считает, что поражение в Афганистане стало для Соединенных Штатов самым сокрушительным в истории. И хотя это первый такой серьезный сбой, для потери статуса сверхдержавы его может оказаться вполне достаточно.

Теперь страны, которые находятся под «защитой» США должны задуматься – а надолго ли это. И что произойдет, когда американцы внезапно надумают вывести свои войска. Достаточно взглянуть на события, которые происходят с 15 августа в Кабуле, чтобы получить ответ на этот вопрос.

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