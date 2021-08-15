Придумывать сейчас причины крушения российского самолета Бе-200 в Турции нет никакого смысла. Необходимо дождаться вскрытия «черных ящиков», которые помогут докопаться до правды, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отмечает, что сомневаться в исправности самолета не стоит – он проходил процедуру сертификации, был максимально надежен и вряд ли мог иметь какие-то дефекты. Поэтому до момента расшифровки информации с «черных ящиков» ни одну генерируемую сегодня версию падения нельзя назвать достоверной.

Напомним, что в результате крушения самолета Бе-200 погибли пять представителей российского экипажа и трое турецких граждан. Летательный аппарат привлекался к тушению пожаров неподалеку от населенного пункта Адана.

Ранее глава проекта «Гринпис России» Григорий Куксин предположил, что авария произошла из-за человеческого фактора или воздушных потоков, нарушивших режим полета.