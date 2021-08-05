Япония разрабатывает дизель-электрические подводные лодки, которые намерена применить для силового захвата Курильских островов и атаки на Тихоокеанский флот России. Подробности об этом новом оружии рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что японские конструкторы держат в тайне все характеристики подводных лодок, однако известно, что на них применяется специально созданная силовая установка. Она способна обеспечить пребывание подлодок под водой на протяжении месяца.

При этом ДЭПЛ Японии абсолютно бесшумны и невидимы, что по замыслу конструкторов должно создать кораблям Тихоокеанского флота серьезные проблемы.

Кнутов отмечает, что Япония даже не скрывает, что намерена использовать новейшие субмарины для удара по Тихоокеанскому флоту и для захвата Курил. Кроме того, ее поддерживают Соединенные Штаты, что также может стать серьезной проблемой для Москвы.