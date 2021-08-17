Военный эксперт Виктор Баранец в беседе с «Народными Новостями» рассказал, почему российские военные корабли превосходят британские и американские.

Как отмечается, недавно группа из трёх военных кораблей прошла через пролив Ла-Манш. В отряд вошли противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», тральщик «Виктор Емельянов» и корвет «Гремящий». Подчёркивается, что они двигались в полном соответствии с международным морским правом. Российские корабли были высоко оценены со стороны британских пользователей Сети.

Как отметил Баранец, британцев можно поблагодарить за эти оценки, но также им необходимо заявить о том, что им следует последовать примеру российских моряков по поведению в нейтральных водах.

Также специалист отметил, что за последние годы российский флот был обновлён, были приняты амбициозные программы развития, модернизирована морская авиация. При этом Баранец считает, что Россия только в начале этого пути, но темпы за 5-10 лет серьёзно выросли. Ставка сделана, как он отметил, не на количество, как в США, а на эффективность военной техники и оружия.

Недавно Виктор Баранец высказался насчёт испытаний американской гиперзвуковой ракеты. Он заявил, что США пытаются догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия, но у них ничего не получается.