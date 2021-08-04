Виктор Баранец, военный эксперт из РФ, решил оценить якобы успешные испытания тестового образца гиперзвукового ракетного комплекса AGM-183A.

В рамках тестирования, состоявшегося в конце прошлого месяца, ракета смогла отделиться от воздушного носителя, но у нее не активировался ускоритель. В Соединенных Штатах при этом заявили, что специалисты смогли собрать «ценные сведения» из данного провала. Эксперт добавил, что американцы пытаются догнать Россию в области создания гиперзвукового вооружения, но у них пока ничего не выходит.

Специалист отметил, что РФ понадобилось около десяти лет на освоение всех достижений предшественников. Сейчас для нее полеты ракет со скоростью в 10 Махов не являются чем-то невозможным. В США при этом создают ракеты, способные разогнаться лишь до 5-8 Махов.