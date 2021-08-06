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Во время маневров «Индра-2021» индийские и российские военные разведчики прошли полосу препятствий, созданную инженерами на территории полигона Прудбой, находящегося в Волгоградской области.

Построенная полоса в длину достигает двух километров и имитирует промышленный район города, уничтоженный в ходе боевых действий. Бойцам спецназа удалось пройти через двадцать разнообразных препятствий, включая колючую проволоку, грязевые рвы, каменные ограждения, окопы и завалы. Им также часто приходилось пользоваться подземными ходами.

Было также решено включить водную преграду – военные должны были проплыть примерно сто метров Карповки с помощью лодок. После этого спецназовцы отработали различные упражнения, к примеру, метание ножей, оказание медпомощи и освобождение заложников. Все эти действия им приходилось выполнять в условиях искусственных пожаров и взрывов.

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