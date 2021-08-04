В настоящий момент США все еще проводят военные учения ВМС и ВВС на Тихом океане – это начавшиеся в июле «Pacific Steel» на Гуаме, а также «Pacific Defenders 21» и «Pacific Robbers 21». В дополнение к этому с 3 августа начались масштабные военно-морские и десантные учения Шестого флота ВМС США, объявленные крупнейшими в своем роде за 40 лет. Об этом сообщает американский портал Military.com. Перевод представлен изданием discover24.ru.

В целом, как говорится в заявлении ВМС США, для учений задействовано «более одной» авианосной ударной группы и авианосно-десантной группы, в том числе 36 крупных боевых платформ (надводных кораблей и подводных лодок). Общее число военнослужащих-участников составляет 25 000, в их числе командование ВМС США, региональные командования в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе/Африке, штабы и личный состав 2-го, 3-го, 6-го, 7-го и 10-го флотов и 3 экспедиционных группы Корпуса морской пехоты. Учения одновременно охватывают 17 часовых поясов в нескольких морских районах Европы, Африки, Азии и Океании.

Эти глобальные усилия, по мнению военных аналитиков США, направлены на то, чтобы послать сигнал России и Китаю о том, что Америка способна одновременно ответить на агрессию по нескольким направлениям. Масштабные учения 2021 года оцениваются как возвращение к аналогичным учениям времен «холодной войны» в 1980-х годах.

Текущие военно-морские учения являются крупнейшими за последние 40 лет, после проведенных Соединенными Штатами и странами НАТО рекордных учений в 1981 году. Тогда в ходе операции «Морское приключение» США и другие страны НАТО задействовали 120 000 человек, 250 кораблей и 1000 боевых самолетов. Одновременно они провели учения в Северной Атлантике, Мексиканском заливе, Балтийском море и в водах у Норвегии.

Но в отличие от «Морского приключения» эпохи «холодной войны», сегодняшние учения были организованы самими военно-морскими силами США, и никаких союзников к ним не приглашали. Сообщается, что эти операции имеют по крайней мере четыре основных цели.

Первая – проверка новой боевой стратегии, провозглашающей переход ВМФ от борьбы с терроризмом к реагированию на действия крупных держав, таких как Китай и Россия. ВМС США в связи с этим внедряют «распределенные морские операции», а Корпус морской пехоты представил новые концепции, такие как «морские операции в условиях конфронтации» и «экспедиционные операции с передовых баз». Концепции вводят новую тактику и учения должны подтвердить, являются ли эти новшества реально эффективными и осуществимыми.

Во-вторых, будет представлена ​​беспилотная наземная боевая платформа. Ожидается, что в этом учении особо «засияют» беспилотные надводные корабли и беспилотные подводные лодки.

Третья задача – смоделированная сетевая среда. В учениях через виртуальную сеть будет участвовать до 50 кораблей.

Четвертая цель – это тестовая проверка возможностей командования и управления морскими боевыми силами в почти глобальном масштабе, в том числе с использованием технологий принятия решений с помощью систем искусственного интеллекта.

Джеймс Р. Холмс, научный сотрудник Кафедры морской стратегии Военно-морского колледжа США, отметил: учения потенциально предупреждают противников о том, что США могут одновременно решать проблемы в Черном море, восточной части Средиземного моря, Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море. «Но неясно, будут ли Россия или Китай интерпретировать учения таким образом, если они вообще обратят свое внимание», – сказал Холмс.

Он также добавил: «В этом смысле мы возвращаемся к нашему подходу времен Второй мировой войны, когда у нас было много недорогих и достаточно хороших вещей и мы могли потерять часть из них и продолжать жить. Если мы покажем нашим противникам, что этот подход работает, мы укрепим нашу способность удерживать их от нападения на нас самих или наших союзников».