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Заявления начальника штаба Королевских ВВС Великобритании Майкла Уигстона о «российской угрозе в космосе» — это «пустая болтовня», уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он напоминает, что Россия много лет пытается удержать Североатлантический Альянс от милитаризации космического пространства, однако именно Британия на пару с Соединенными Штатами полностью игнорируют эти призывы.

По словам специалиста, как Лондон, так и Вашингтон давно и довольно успешно разрабатывают космическое оружие и выводят его на орбиту. При этом они внимательно следят, чтобы ни один спутник даже случайно не приблизился к их аппаратам. В противном случае начинают сыпаться заявления об «угрозе», хотя больше НАТО миру не угрожает никто.

Именно из-за действий Великобритании и США Москва вынуждена разрабатывать оборонительные системы для защиты от космического оружия и проводить их тестовые запуски. Причем каждый из них сопровождается заунывным воем Лондона и Вашингтона о якобы исходящей от России угрозе.

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  • Анна
  • 01.08.2021
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