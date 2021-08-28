Публицист Анатолий Вассерман в беседе с изданием «Украина.ру» заявил, что существуют экономические причины, из-за которых есть основания ждать «воссоединения всея Руси».

Впрочем, Вассерман отметил, что слишком долго объяснять эти причины. Но, по его словам, все они уже были весьма детально исследованы, в частности, им самим. Как он считает, что у Украины на данный момент точно нет причин, чтобы дистанцироваться от России.

Белоруссия же может оставаться на расстоянии от России ещё 5-10 лет. По словам публициста, Белоруссия сумела стать наиболее успешной страной на постсоветском пространстве из-за того, что нациестроителей оттуда выкинули из власти в 1994 году.

Вассерман отметил, что выход практически из всех тупиков, в который загнали себя эти страны, располагается там же, где и вход.

Недавно мы сообщали о заявлении политолога Михаила Погребинскиго, который заявил, что Украине грозит распад. Причиной этому является политика, которую проводят власти.