Политолог Михаил Погребинский в беседе с изданием «Украина.ру» прокомментировал недавнюю статью главы партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука.

Как сообщается, Медведчук заявил, что если Украина сохранит проводимую политику, то это добьёт страну. По словам Погребинского, речь идёт о политике, которую сначала проводил Порошенко, а потом и Зеленский.

Приведённые в статье аргументы политолог считает весьма убедительными. Также от себя он добавил, что, как бы власти не пытались заставить всех думать так же, как в Галичине, это не удаётся. Так, всё ещё есть раскол по курсу развития страны, а более 40% украинцев хорошо относятся к России.

Погребинский указывает, что линия, которую продолжает Зеленский, приведёт к расколу и уменьшению территории страны. Ключевой посыл статьи Медведчука, как он уверен, в том, что власти Украины пытаются выгнать часть населения, однако уйдёт оно с территорией.

Недавно экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко заявила, что Украину ожидает распад после вступления в НАТО. Сейчас от такого развития событий страну защищают только нейтралитет и внеблоковый статус.