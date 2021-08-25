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Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в интервью с ФАН рассказал о том, почему американские военные хотят дополнительное финансирование от государства на разработку силовых полей.

Так, недавно в США заявили, что к 2060 году собираются создать технологию силовых полей – ту самую, о которые неоднократно писали фантасты. Защищать этими полями планируется технику и военнослужащих.

Вассерман отметил, что мировая наука пока что даже не представляет, как устроены эти силовые поля, и на данные момент они являются лишь красивыми фантазиями. На исследования по созданию силовых полей потребуется значительное финансирование, и Вассерман считает, что американским военным нужно именно это.

По словам публициста, военные США просто хотят дополнительное финансирование, и поэтому используют даже такие фантастические предлоги. Впрочем, он не исключает, что каких-либо успехов в направлении создания силовых полей можно достигнуть, но законы физики это не подтверждают.

Недавно Вассерман объяснил, почему в Китае наращивают количество межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, власти Китая готовятся защищать свою страну на случай неожиданной агрессии от США.

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