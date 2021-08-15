Строительство новых шахт для ядерных ракет на территории Китая связано с внешней политикой Соединенных Штатов, которая становится все более агрессивной по отношению к основным «врагам» – России и КНР. Пекин таким образом дает ясно понять – первый удар по республике станет для Вашингтона последним, уверен политолог и эрудит Анатолий Вассерман.

Он поясняет, что США стремятся сейчас вести холодную войну против Китая и России одновременно, готовясь при этом ко вполне реальным боевым действиям. При этом они надеются, что Москва «не впишется за Пекин» в случае нападения на него. По мнению Вассермана, КНР просто пытается предусмотреть все возможные сценарии развития событий и на всякий случай готовится отражать агрессию Вашингтона в гордом одиночестве.