В Жуковском ведётся расследование уголовного дела после того, как собака напала не несовершеннолетнюю девочку.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Гагарина 19 августа. Согласно имеющимся сведениям, во дворе дома гуляла 7-летняя девочка вместе со своими родителями. Здесь же 14-летняя девушка гуляла со своим стаффордширским терьером. Уточняется, что намордника на собаке не было, но хозяйка вела её на поводке.

Младшая девочка с разрешения хозяйки собаки подошла к животному, чтобы его погладить. Но собака на неё накинулась и искусала. Пострадавшая девочка была госпитализирована. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого время здоровью по неосторожности, ведётся установление всех обстоятельств и причин инцидента.

Недавно мы сообщали о том, что в Смоленской области мужчина жестоко расправился с собакой. Сообщается, что это происходило в присутствии детей.