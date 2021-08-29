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Автор японского портала Yahoo News Japan Юки Токунага рассказал о двух десертах из России, которые его весьма впечатлили.

Токунага отмечает, что в последнее время в Японии появилось немало русских сладостей, но больше всего японцы оценили шоколад «Алёнка», который можно купить в Gyomu Super. Среди его достоинств – вкус и невысокая цена. Кроме того, шоколад выпускается с различными добавками. Автор рассказал, что раньше он учился в России и очень любил этот шоколад. Даже сейчас, когда он посещает Россию, он покупает «Алёнку».

Также Токунага рассказал о другом десерте – глазированных сырках, которые в России можно найти в любом отделе молочной продукции. Он отметил их структуру и вкус, которые назвал приятными. В Японии он нашёл глазированные сырки в Kaldi.

Недавно блогер из Китая назвал продукты, которые стоит обязательно попробовать, побывав в России. Найти эти продукты можно в любом супермаркете.

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