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Пользователь портала WeChat из Китая рассказал о продуктах, которые есть в российских супермаркетах, и которые он рекомендует попробовать всем туристам в России. Об этом сообщают РИА Новости.

Как отметил блогер, находясь в супермаркетах за границей, можно по-другому взглянуть на уклад жизни местных жителей и узнать привычки их питания, и купить товары, которые на родине не найдёшь. К примеру, он отмечает обычный чёрный хлеб. Из-за своего вкуса – слегка кислого и солёного, многим людям он может показаться необычным.

Путешественник указал, что нельзя пропустить молочные продукты, так как они имеют высокое качество и доступную цену. Кроме того, среди молочных продуктов весьма большой выбор.

Не обошёл вниманием автор статьи и колбасу, которую можно нарезать и сразу употреблять или обжарить. Говоря об икре, блогер сообщил, что её употребляют по особым случаям. Также он отметил майонез, который служит в качестве соуса, и шоколад, заявив, что Россия является «царством шоколада».

Не обошлось и без упоминания водки. По словам автора статьи, не взяв с собой в России водки, можно сказать, что человек и в стране не был.

Недавно жители Крыма рассказали, какие отличия они заметили между туристами из Украины и России. В частности, было отмечено, что украинские туристы предпочитают экономить.

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