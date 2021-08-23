В Японии недавно в продаже появился обеденный стол, который отличается тем, что имеет отверстие для кошек.

Как сообщается, стол под название Neko to Kutsurogu появился на сайте Dinos. Стол на первый взгляд выглядит как обычный, однако прямо по его центру имеется небольшое отверстие. Под столом расположена подставка, на которой кошка сможет сидеть и выглядывать через отверстие. При этом оно имеет достаточные небольшие размеры, так что полностью пролезть через него взрослый питомец не сможет. Стоимость стола составляет около 107 тысяч рублей.

В итоге кошка сможет составлять компанию своим хозяевам. Даже если отверстие закрыть, то животное сможет отдыхать на подставке под столом, которую можно использовать и как полку для разных вещей (однако производитель советует не использовать полку таким образом, чтобы кошка не повредила вещи).

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