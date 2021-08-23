читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Японии недавно в продаже появился обеденный стол, который отличается тем, что имеет отверстие для кошек.

Как сообщается, стол под название Neko to Kutsurogu появился на сайте Dinos. Стол на первый взгляд выглядит как обычный, однако прямо по его центру имеется небольшое отверстие. Под столом расположена подставка, на которой кошка сможет сидеть и выглядывать через отверстие. При этом оно имеет достаточные небольшие размеры, так что полностью пролезть через него взрослый питомец не сможет. Стоимость стола составляет около 107 тысяч рублей.

В итоге кошка сможет составлять компанию своим хозяевам. Даже если отверстие закрыть, то животное сможет отдыхать на подставке под столом, которую можно использовать и как полку для разных вещей (однако производитель советует не использовать полку таким образом, чтобы кошка не повредила вещи).

Ранее журналисты японского издания Yahoo News Japan прокомментировали модернизацию российских танков Т-90М «Прорыв». По их словам, обновлённый танк является «настоящим монстром».

Вам может понравиться

Посольство РФ в Лондоне призвало Великобританию отказаться от необоснованной “штамповки” новых санкций

Великобритания просто «штампует» новые санкции против России, не сверяясь с реальным положением дел. Тем самым она совершает недружественные шаги по отношению к РФ, которые не останутся без ответа, заявило российское

Business Insider: Байден пережил самую позорную неделю за время своего президентства

Джо Байден, который сумел понравиться американцам в первые недели своего правления, сейчас переживает самое позорное время своего пребывания у власти. На него одновременно свалились стремительно распространяющийся коронавирус и события в

В октябре российский газ будет поставляться в Венгрию

Венгрия планирует с 1 октября перейти на импорт российского газа. Об этом сообщает МИД РФ. Для этого будет задействован газопровод «Турецкий поток». Согласно заявлению МИД РФ, доставка газа по южному
  • Анна
  • 23.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 августа – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 23 августа – пасмурно, до 23 °C | Подольск: погода, 23 августа – небольшая облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 25 °C |