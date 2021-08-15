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Журналисты издания Yahoo News Japan обратили внимание на завершение модернизации российских танков Т-90М «Прорыв» и назвали обновленную боевую машину «настоящим монстром». Также они рассказали о тех новшествах, которые внесли конструкторы.

Авторы публикации отметили, что России удалось повысить боеспособность танка. Новая башня, на которой теперь красуется 125-миллиметровая пушка, а также возможность атаковать противника высокоточными ракетами дают возможность расправляться не только с наземными подразделениями, но и с ударными вертолетами и беспилотными аппаратами. При этом дальность поражения при использовании ракет составляет до 5 километров.

Также японские эксперты отметили новейшую систему управления огнем, которая функционирует в автоматическом режиме. Она дает возможность отслеживать цели в режиме «охотник-стрелок» и атаковать их в случае необходимости.

Российские конструкторы оснастили танк и новым двигателем с 12 цилиндрами. Его мощность достигает 1130 лошадиных сил. Благодаря этом скорость по шоссе может достигать 70, а по бездорожью – 50 километров в час.

Обратили эксперты внимание и на некоторые особенности внешнего вида танка – за счет новой башни он стал чуть более приземистым, что делает его менее заметным для противника.

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  • 13.08.2021
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