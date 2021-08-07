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К воскресенью к Японии подойдут два весьма мощных тайфуна. При этом на 8 августа в Японии запланировано закрытие Олимпийских игр.

Как сообщается, тайфуны получили имена «Миринаэ» и «Лупит». Согласно прогнозам метеорологов, скорость «Миринаэ» оценивается в 23 метра в секунду, а при порывах она увеличивается до 35 м/с. Предполагается, что данный тайфун пройдёт поблизости от восточного побережья страны уже утром воскресенья. Днём его путь будет пролегать возле Токио и префектуры Тиба. Затем тайфун уйдёт на северо-восток.

Второй тайфун идёт с юга. Его скорость в центре составляет 20 м/с, при порывах – около 30 м/с. Ожидается, что к вечеру 8 августа он будет находиться поблизости от острова Кюсю. По словам метеорологов, он может пройтись по всей юго-западной части Японии.

Ранее мы сообщали о заявлении экс-посла России в Японии Александра Панова, который считает, что отношения между двумя странами в будущем ухудшатся. Также отмечается, что в Японии думают об усилении санкций в отношении России.

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