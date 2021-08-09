Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс назвала условие, при котором Украину возьмут в НАТО. Об этом сообщает ВВС.

Согласно заявлению Симмонс, данный вопрос уже решён. Она указала на то, что большинство стран-участниц НАТО поддерживают намерение Киева вступить в альянс. Но властям Украины требуется выполнить обязательное условие – организовать институциональную реформу в оборонной сфере.

Симмонс указала на то, что диалоги с Киевом по этому вопросу совершаются регулярно, однако нет каких-либо сдвигов. При этом Украина продемонстрировала прогресс во время участий в совместных с НАТО операциях. Но, без проведения требуемых реформ принимать Украину в НАТО не хотят.

О перспективе вступления Украины в НАТО недавно высказался глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он заявил, что это двухсторонний процесс.