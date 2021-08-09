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В рамках недавнего телеэфира Дмитрий Кулеба, руководитель украинского МИД, рассказал о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс.

Согласно его словам, речь идет о двухстороннем процессе, который можно сравнить с копанием туннеля с двух сторон. Поэтому он отрицает идею того, что лишь Украина должна прилагать к этому усилия, а другая сторона может просто сесть и ничего не делать. Министр отметил, что речь идет о движении двух партнеров, желающих прийти к единому результату.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что иногда НАТО хочет сделать Украине такое же предложение, что и 8 лет назад. Речь идет о подписании Соглашения об ассоциации, которое было отвергнуто Виктором Януковичем, бывшим украинским лидером. Киев при этом продолжает регулярно выдвигать собственные проекты и идеи, на которые Альянс реагирует очень сдержанно.

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