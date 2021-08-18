Специалисты из Пермского политехнического университета смогли разработать инновационную модель гибкого графита, способную обезопасить работу АЭС.

Отмечается, что в плане основных характеристик новый материал ничем не уступает терморасширенному графиту, но при этом его использование будет обходиться заметно дешевле. С помощью него можно будет создавать различные ткани и изделия, характеризующиеся высокой стойкостью к огню, прочностью и скоростью внедрения.

На данный момент времени исследователи определяют нужные механические качества, необходимые для тестирования гибкого графита и верификации данных. Ученые указывают на тот факт, что новая модель поможет поменять нынешнюю технологию уплотнений, используемую для безопасного функционирования атомных станций.