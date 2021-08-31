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После вывода американских войск из аэропорта Кабула в США запретили совершать полёты над Афганистаном гражданской авиации.

Отмечается, что после вывода войск США аэропорт Кабула больше никем не контролируется. Также с вечера понедельника не ведётся управление воздушным движением над Афганистаном.

Постановление о запрете перелётов над Афганистаном было вынесено 30 августа Федеральным управлением гражданской авиации США. Указывается, что над территорией этой страны можно на данный момент использовать только маршрут, пролегающий вдоль восточной границы.

Кроме того, указывается, что любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или, наоборот, вылетает из этой страны, должен получить разрешение от управления заранее. Это же касается и ситуации, если самолёт лишь следует над территорией Афганистана.

Недавно политолог Яков Кедми высказался насчёт теракта в аэропорту Кабула. Он отметил, что американцы знали о теракте за несколько дней до его проведения, но не предотвратили его.

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