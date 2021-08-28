читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты не позаботились о разработке эффективной системы безопасности в Афганистане, что и привело к теракту в Кабуле. В результате погибло 13 военнослужащих, которые находились в аэропорту на момент взрыва.

Политолог Яков Кедми не понимает, чем США занимались 20 лет в Афганистане. За этот срок они просто обязаны были обеспечить мгновенное покрытие всех социальных групп на случай вывода войск. Но это оказалось для них абсолютно недоступным.

По мнению эксперта, афганская кампания была прикрытием для коррупции в высших военных кругах США, а военнослужащие, находящиеся в стране, просто имитировали борьбу с террористами. Никакого другого объяснения неспособности Соединенных Штатов даже своих солдат защитить от взрывов Кедми не нашел.

Американцы знали о теракте за несколько дней до него, но не сумели ничего предпринять для его предотвращения. Это говорит о совершенно непродуманной системе безопасности, которая совершенно не соответствует выделенным на нее средствам.

Вам может понравиться

США предрекают новую атаку террористов в Кабуле и готовят бомбардировки в Афганистане

Период до 31 августа может быть чрезвычайно опасным как для американских военных, которые к этой дате должны покинуть Афганистан, так и для местных жителей, стремящихся уехать из страны. В администрации

В России появился робот-антиснайпер “Сосна-Н”

Новейший российский робот «Сосна-Н» предназначен для борьбы с вражескими снайперами. На форуме «Армия-2021» подробности о нем рассказали представители НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха. По словам разработчиков, роботизированная система обнаруживает угрозы

Посол России Андрей Келин предостерег Британию от повторения провокации с эсминцем Defender

Следующая попытка вторжения в российские территориальные воды может плохо закончиться для Великобритании, так как Москва готова дать на подобную провокацию жесткий ответ. Такое заявление сделал посол России в Лондоне Андрей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 23 °C | Королев: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 28 августа – ясно, до 21 °C | Армавир: погода, 28 августа – ясно, до 30 °C |