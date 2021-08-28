Соединенные Штаты не позаботились о разработке эффективной системы безопасности в Афганистане, что и привело к теракту в Кабуле. В результате погибло 13 военнослужащих, которые находились в аэропорту на момент взрыва.

Политолог Яков Кедми не понимает, чем США занимались 20 лет в Афганистане. За этот срок они просто обязаны были обеспечить мгновенное покрытие всех социальных групп на случай вывода войск. Но это оказалось для них абсолютно недоступным.

По мнению эксперта, афганская кампания была прикрытием для коррупции в высших военных кругах США, а военнослужащие, находящиеся в стране, просто имитировали борьбу с террористами. Никакого другого объяснения неспособности Соединенных Штатов даже своих солдат защитить от взрывов Кедми не нашел.

Американцы знали о теракте за несколько дней до него, но не сумели ничего предпринять для его предотвращения. Это говорит о совершенно непродуманной системе безопасности, которая совершенно не соответствует выделенным на нее средствам.