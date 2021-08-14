На одной из военных баз Соединенных Штатов пройдут учения, в которых примет участие редчайший китайский танк ZTZ-99 Phase I. Пользователи Сети заметили и сфотографировали его на пути к полигону. Боевую машину доставляли к месту учений тягачи.

Речь идет о макете танка Type 099, сообщает издание China Defense Blog. При этом автор выражает недоумение выбором США именно в пользу этой модели. Она была запущена в серийное производство, однако после изготовления нескольких десятков боевых машин процесс застопорился.

Автор также отмечает, что идентифицировать танк ZTZ-99 Phase I удалось по лазерному оборудованию с правой стороны башни, а также по реактивной броне и «глушилке», имеющей квадратную форму.

Напомним, что в Китае завершились маневры с участием российских военнослужащих. Их назвали первыми совместными учениями, проводимыми с применением тактики НАТО.