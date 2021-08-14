Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы китайского издания South China Morning Post рассказали о первых в истории российско-китайских учениях, которые проходили на территории Поднебесной империи. Они отметили, что РФ и КНР в ходе этих маневров использовали тактику Североатлантического альянса.

Во-первых, они организовали объединенное командование войсками и управление тренировочными мероприятиями, что больше характерно как раз для НАТО. Во-вторых, российские военные, задействованные в учениях, использовали технику, предоставленную китайскими Вооруженными силами.

Второй факт, по мнению журналистов, представляет собой что-то вообще из ряда вон выходящее. По той просто причине, что Китай никогда и никому не давал доступ к своей боевой технике. Именно поэтому маневры можно назвать не только тренировкой военнослужащих двух стран, а совершенно новым витков в их отношениях.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что в настоящий момент и РФ, и Китай столкнулись с мощным давлением Запада, поэтому на совместных учениях продемонстрировали способность ему эффективно противостоять.

Вам может понравиться

Совместные учения Узбекистана и России удивили экспертов Popular Mechanics

Совместные учения России и Узбекистана на территории полигона Термез проводились для демонстрации силы движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Оно сейчас стремительно берет под контроль крупные города Афганистана и

Адмирал ВМС США пророчит нападение Китая на Тайвань в течение ближайших 6 лет

Китай активно готовится к вторжению на Тайвань, которое произойдет на протяжении ближайших шести лет, уверен американский адмирал Фил Дэвидсон. Он также заявляет, что цель КНР – сперва изгнать Соединенные Штаты

Игорь Коротченко: Граждане Украины могут сами остановить войну своим волевым решением

Действующее законодательство Украины дает возможность отказаться платить так называемый «военный сбор», составляющий 1,5 процента с дохода. Если указанной возможностью воспользуется большинство граждан страны, то армия будет парализована, а война на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 августа – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи: погода, 14 августа – ясно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 августа – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 14 августа – пасмурно, до 28 °C | Подольск: погода, 14 августа – ясно, до 23 °C | Армавир: погода, 14 августа – пасмурно, до 27 °C |