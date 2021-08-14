Авторы китайского издания South China Morning Post рассказали о первых в истории российско-китайских учениях, которые проходили на территории Поднебесной империи. Они отметили, что РФ и КНР в ходе этих маневров использовали тактику Североатлантического альянса.

Во-первых, они организовали объединенное командование войсками и управление тренировочными мероприятиями, что больше характерно как раз для НАТО. Во-вторых, российские военные, задействованные в учениях, использовали технику, предоставленную китайскими Вооруженными силами.

Второй факт, по мнению журналистов, представляет собой что-то вообще из ряда вон выходящее. По той просто причине, что Китай никогда и никому не давал доступ к своей боевой технике. Именно поэтому маневры можно назвать не только тренировкой военнослужащих двух стран, а совершенно новым витков в их отношениях.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что в настоящий момент и РФ, и Китай столкнулись с мощным давлением Запада, поэтому на совместных учениях продемонстрировали способность ему эффективно противостоять.